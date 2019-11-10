Около 50 человек приняли участие в шествии памяти к Лошицкому яру

Акция, организованная Консервативно-христианской партией — БНФ началась в 12:30 от Минского городского дворца культуры (бывший ДК камвольного комбината).

Участники несли транспарант «Дзяды», бело-красно-белые флаги, флаги КХП-БНФ и оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия». Митинг в Лошицком яру длился около часа. Выступили заместитель председателя КХП-БНФ Юрий Беленький и другие члены партии. Было зачитано обращение находящегося в эмиграции лидера КХП-БНФ Зенона Пазьняка.

Шествие и митинг в Лошицком яру КХП-БНФ традиционно проводит спустя неделю после аналогичной акции в Куропатах. Обе акции приурочены ко дню поминовения предков «Дзяды».

Лошицкий яр — урочище возле микрорайона Лошица в Минске, где в 1937-1941 годах органы НКВД проводили массовые расстрелы. Точное количество жертв неизвестно. По оценкам Пазьняка, здесь захоронено от 7 до 10 тыс. репрессированных.