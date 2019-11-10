Около 50 человек приняли участие в шествии памяти к Лошицкому яру

Их сопровождали около 20 силовиков в штатском, которые снимали происходящее на видео.

/ Общество
Просмотров: 102

Акция, организованная Консервативно-христианской партией — БНФ началась в 12:30 от Минского городского дворца культуры (бывший ДК камвольного комбината).

Участники несли транспарант «Дзяды», бело-красно-белые флаги, флаги КХП-БНФ и оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия». Митинг в Лошицком яру длился около часа. Выступили заместитель председателя КХП-БНФ Юрий Беленький и другие члены партии. Было зачитано обращение находящегося в эмиграции лидера КХП-БНФ Зенона Пазьняка.


«Спецслужбы пытались скрыть следы преступлений в Лошицком яру»

Шествие и митинг в Лошицком яру КХП-БНФ традиционно проводит спустя неделю после аналогичной акции в Куропатах. Обе акции приурочены ко дню поминовения предков «Дзяды».

Лошицкий яр — урочище возле микрорайона Лошица в Минске, где в 1937-1941 годах органы НКВД проводили массовые расстрелы. Точное количество жертв неизвестно. По оценкам Пазьняка, здесь захоронено от 7 до 10 тыс. репрессированных.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: сталинские репрессии Лошицкий яр КХП-БНФ Персона: Юрий Беленький Зенон Пазьняк Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Фотофакт. Десятки активистов напомнили возле здания КГБ о сталинских репрессиях

Фотофакт. Десятки активистов напомнили возле здания КГБ о сталинских репрессиях

В Орше открыли памятник расстрелянным полякам Беларуси

В Орше открыли памятник расстрелянным полякам Беларуси

КХП-БНФ подала заявку на проведение шествия в Куропаты на «Дзяды»

КХП-БНФ подала заявку на проведение шествия в Куропаты на «Дзяды»

Потомки репрессированных опубликовали список расстрелянных в Орше

Потомки репрессированных опубликовали список расстрелянных в Орше