Команда Франции выиграла Кубок федерации

Решающим стал парный матч, в котором Каролин Гарсия и Кристина Младенович победили Саманту Стосур и Эшли Барти со счетом 6:4, 6:3.

В стартовом одиночном поединке в Перте француженка Младенович обыграла австралийку Айлу Томлянович — 6:1, 6:1. Затем лидер хозяек Барти сравняла результат, не отдав ни одного гейма Гарсие — 6:0, 6:0.

Сегодня Младенович в трехсетовом затяжном поединке сумела переиграть Эшли Барти — 2:6, 6:4, 7:6 (7:1), а потом Томлянович победила Полин Пармантье — 6:4, 7:5.

Француженки уже выигрывали Кубок в 1997 и 2003 годах.

Белоруски в этом сезоне добрались до второго за три года полуфинала, где в гостях уступили в упорной борьбе австралийкам — 2:3.