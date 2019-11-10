На матч «Ислочь» — «Динамо-Брест» не хватает мест даже тем, кто купил билеты

Стадион ФК «Минск» вмещает 3000 зрителей, но десятки купивших билеты вынуждены стоять на ступеньках и в проходах.

Фото: pressball.by

Билеты на игру продавались без указания ряда и места — только на конкретный сектор. Так как для определенных категорий зрителей вход на стадион бесплатный (к примеру, для детей до 14 лет), то трех тысяч посадочных мест оказалось недостаточно, сообщает pressball.by .

Матч 28-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» впервые проводит при аншлаге. Гости, в случае победы, досрочно завоюют золотые медали.