На матч «Ислочь» — «Динамо-Брест» не хватает мест даже тем, кто купил билеты

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Стадион ФК «Минск» вмещает 3000 зрителей, но десятки купивших билеты вынуждены стоять на ступеньках и в проходах.

Фото: pressball.by

Билеты на игру продавались без указания ряда и места — только на конкретный сектор. Так как для определенных категорий зрителей вход на стадион бесплатный (к примеру, для детей до 14 лет), то трех тысяч посадочных мест оказалось недостаточно, сообщает pressball.by.

Матч 28-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» впервые проводит при аншлаге. Гости, в случае победы, досрочно завоюют золотые медали.
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Тэги: ФК Минск ФК Ислочь ФК Динамо-Брест Город: Минск

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