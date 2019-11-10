Протестующие вынудили президента Боливии объявить о проведении новых выборов

/ Мир
Просмотров: 141

Эво Моралес заявил о проведении новых выборов после того, как международные наблюдатели поставили под сомнение его победу в прошлом месяце.

Организация американских государств (ОАГ), которая наблюдала за выборами, призвала аннулировать результат, передает Би-би-си.


Протестующие в Боливии захватили здания государственных СМИ

Моралес согласился на проведение повторных выборов после нескольких недель митингов против результатов прошлых выборов. Члены новой избирательной комиссии будут избираться парламентом Боливии.

После первого тура выборов в этом году, оппозиционный кандидат и экс-президент Боливии Карлос Меса заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. В результате Моралес объявил режим чрезвычайного положения.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Боливия оппозиция президентские выборы Персона: Эво Моралес Карлос Меса

Другие материалы на эту тему:

Оппозиционные партии вернули себе «потерянное поколение»

Оппозиционные партии вернули себе «потерянное поколение»

Оппозиция пожаловалась в ГУВД на работу милиции в День Воли

Оппозиция пожаловалась в ГУВД на работу милиции в День Воли

У белорусской оппозиции опять проявился синдром взаимного недоверия

У белорусской оппозиции опять проявился синдром взаимного недоверия

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. Пра Пуціна і палітыкаў-хрысціян

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. Пра Пуціна і палітыкаў-хрысціян