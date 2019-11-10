Протестующие вынудили президента Боливии объявить о проведении новых выборов
Эво Моралес заявил о проведении новых выборов после того, как международные наблюдатели поставили под сомнение его победу в прошлом месяце.
Организация американских государств (ОАГ), которая наблюдала за выборами, призвала аннулировать результат, передает
Моралес согласился на проведение повторных выборов после нескольких недель митингов против результатов прошлых выборов. Члены новой избирательной комиссии будут избираться парламентом Боливии.
После первого тура выборов в этом году, оппозиционный кандидат и экс-президент Боливии Карлос Меса заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. В результате Моралес объявил режим чрезвычайного положения.