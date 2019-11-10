Протестующие вынудили президента Боливии объявить о проведении новых выборов

Эво Моралес заявил о проведении новых выборов после того, как международные наблюдатели поставили под сомнение его победу в прошлом месяце.

Организация американских государств (ОАГ), которая наблюдала за выборами, призвала аннулировать результат, передает Би-би-си .

Моралес согласился на проведение повторных выборов после нескольких недель митингов против результатов прошлых выборов. Члены новой избирательной комиссии будут избираться парламентом Боливии.

После первого тура выборов в этом году, оппозиционный кандидат и экс-президент Боливии Карлос Меса заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. В результате Моралес объявил режим чрезвычайного положения.