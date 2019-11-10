Брестское «Динамо» не смогло победить «Ислочь» и досрочно стать чемпионом

Игра в Минске между «Ислочью» и «Динамо-Брест» закончилась со счетом 1:1.

На 24-й минуте гости вышли вперед после гола Милевского. На 35-й Макась счет сравнял.

С 73-й минуты гости играли вдесятером после удаления Васильева.

Жодинцы сегодня уступили «Энергетику» со счетом 1:2, но все еще имеют возможность сместить минских динамовцев с четвертого места.

У брестского «Динамо» 69 очков, «Шахтера» — 62, БАТЭ — 61 (+ игра в запасе), минского «Динамо» — 50, «Ислочи» — 46, жодинского «Торпедо» — 45, «Городеи» — 44.