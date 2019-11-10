БАТЭ обыграл «Витебск» и продолжает погоню за брестским «Динамо»

За два тура до финиша чемпионата Беларуси в высшей лиге отрыв лидирующего брестского «Динамо» от идущего вторым борисовского «БАТЭ» сократился до пяти очков.

10 ноября в матчах 28-го тура «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Ислочью» — 1:1 (Милевский, 23; Макась, 35), а БАТЭ также на чужом поле обыграл «Витебск» — 2:1 (Скавыш, 60, Дубайич, 79; Золотов, 65).

У «Динамо» 69 очков, у БАТЭ — у 64, у солигорского «Шахтера» — 62.

В 29-м туре 24 ноября БАТЭ на своем поле сыграет с минским «Динамо», брестское «Динамо» примет «Витебск», а «Шахтер» наведается в гости к «Минску».