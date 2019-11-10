В Гомеле недовольная пенсионерка вырвала микрофон у кандидата в депутаты — лидера «Матерей 328»

В Гомеле 10 ноября в рамках агитационной кампании кандидаты в депутаты от Объединенной гражданской партии провели тематические митинги.

Первый прошел на площадке возле торгового дома «Речицкий». Его провела кандидат в депутаты по Гомельскому-Советскому округу № 34, лидер движения «Матери 328» Татьяна Каневская.

На митинге присутствовало более 60 человек. Поддержать кандидата приехали представители движения из Мозыря, Минска, Могилева и Жлобина. Доверенное лицо кандидата Лиана Шуба отметила, что Каневская идет в парламент отстаивать справедливое правосудие, выступать за судебные реформы, за лишение депутатов неприкосновенности.

Кандидат в депутаты подчеркнула, что участие в выборах для нее — «шанс открыто говорить о той беде, которая существует в нашей стране, — это наркотики».

«Это может коснуться каждого, даже если вы считаете, что вы идеальный родитель и у вас все под контролем. На данный момент президент пытается обвинить нас, родителей, в том, что мы плохо воспитали детей. Президент называл нас «ноющими матерями». Я не хочу ничего плохого говорить о нашем руководстве, но изменить что-то в этой стране мы сможем только тогда, когда у нас поменяется президент. В следующем году мы будем принимать это важное решение», — заявила на митинге Каневская.

Одна из пожилых прохожих вырвала у нее микрофон и возмутилась словами кандидата о возможной смене президента: «Вы что — президента хотите менять? Бессовестные! Хотите, чтобы было, как в Украине?».

Другая пенсионерка сказала, что за наркотики нужно карать «жесточайшим образом». Ее спутник набросился на одного из журналистов, оскорблял его и угрожал разбить ему камеру.

На площадке возле универмага «Гомель» прошел пикет-митинг кандидатов от правоцентристской коалиции (ОГП, БХД, движение «За Свободу») под лозунгом «За честные и справедливые выборы».

От ОГП по Гомельскому-Центральному округу № 33 баллотируется Владимир Непомнящих.

«Я тот, у кого на майке написано «За Беларусь без Лукашенко. Хватит, достал». Призываю вас всех придти 17 ноября на выборы и проголосовать за кандидатов от ОГП», — обратился кандидат к участникам митинга.

По Гомельскому-Сельмашевскому округу № 32 баллотируется активист ОГП Владимир Кацора.

«Главное преступление нынешней власти в том, что за это время они похоронили институты народовластия, в том числе парламент и суды, которые полностью подчинены государству. Народ не может на что-то повлиять, остается молиться на диктатора, раз уже в Беларуси «диктатура — наш тренд», как сказала пресс-секретарь президента. Мы 25 лет потеряли, и надо начинать все сначала», — отметил в своем выступлении Кацора.

Координатор наблюдения кампании «Право выбора» Василий Поляков сообщил БелаПАН, что в округе № 33 будет организовано тотальное наблюдение на всех 40 участках — как на досрочном голосовании, так и в день выборов.