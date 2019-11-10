Кандидат от «Зеленых»: надо проводить местные референдумы, чтобы утверждать строительство объектов с жителями

Законодательство об общественных слушаниях насчет объектов строительства нужно менять, чтобы люди не просто присутствовали на них, но и влияли на принятие решений.

Такое мнение высказал член Белорусской партии «Зелёные» Денис Тушинский, выступая на дебатах кандидатов в Палату представителей, организованных сайтом Naviny.by.

«Законодательство на эту тему несовершенное, его нужно менять. Только в этом году я лично два раза судился с администрацией своего района по поводу нарушений порядка организации общественных слушаний насчет объектов строительства», – заявил Тушинский.

Денис Тушинский. Фото Сергея Сацюка, БелаПАН

Закон нужно менять таким образом, чтобы люди не просто присутствовали на слушаниях, но и влияли на принятие решений, считает кандидат в депутаты по Пушкинскому округу №103 (Минск).

«Нужно проводить что-то вроде местных референдумов: если большинство местных жителей против объекта, то его нельзя строить. Суды также не должны отказывать гражданам в принятии исков против нарушений закона при проведении общественных слушаний», – считает активист Белорусской партии «Зелёные».

Денис Тушинский назвал несколько примеров неэффективного использования нынешнего механизма общественных слушаний.

«Для Минска уже разработан план "Зеленый город", под который Европейский банк реконструкции и развития готов дать около миллиона евро на эко-модернизацию всей городской инфраструктуры. Общественные обсуждения по этому вопросу должны были пройти в августе-сентябре этого года. И вопрос к Мингорисполкому: почему они до сих пор не прошли? Ведь это реальные деньги!», – заявил кандидат.

Другой пример – это общественные слушания насчет вырубки части Парка 60-летия Октября в Минске.

«Против уничтожения части парка и строительства на этом месте теннисных кортов собрано две тысячи подписей. Но на мнение людей никто не обращает внимания! Ни один человек не высказался за – но тем не менее корты строят. Это нормально? Нет», – сказал Денис Тушинский.

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