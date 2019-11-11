Топ-5 автомобильных марок, которые выбирают немцы
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Автомобильный рынок ФРГ продолжает расти. Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA) отмечает, что в октябре продажи новых авто составили почти 285 тыс. (+12,7%) машин.
Специалисты отмечают, что рост продаж в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года отчасти связан с тем, что в октябре-2018 были низкие продажи, вызванные вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP в ЕС, пишет
За период январь-октябрь 2019 года автодиллеры продали 3 млн 024 тыс. 751 единицу (+3,4%).
По данным Федерального транспортного агентства Германии (KBA), топ-5 самых популярных марок на немецком рынке выглядит так:
- «Фольксваген» — 56877 машин в октябре (+39,4%);
- «Meрседес» — 33606 (+5,9%);
- «БМВ» — 24319 (+3,4%);
- «Форд» — 22365 (+0,1%);
- «Ауди» — 16990 (+118,2%).