Топ-5 автомобильных марок, которые выбирают немцы

Автомобильный рынок ФРГ продолжает расти. Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA) отмечает, что в октябре продажи новых авто составили почти 285 тыс. (+12,7%) машин.

Специалисты отмечают, что рост продаж в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года отчасти связан с тем, что в октябре-2018 были низкие продажи, вызванные вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP в ЕС, пишет autostat.ru .

За период январь-октябрь 2019 года автодиллеры продали 3 млн 024 тыс. 751 единицу (+3,4%).

По данным Федерального транспортного агентства Германии (KBA), топ-5 самых популярных марок на немецком рынке выглядит так: