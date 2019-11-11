ГАИ вновь приготовила автомобилистам «сюрпризы»

Относительно небольшие для владельцев люксовых авто штрафы не являются существенным основанием для соблюдения ими установленных скоростных режимов.

Такой вывод можно сделать, посмотрев ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Но, несмотря на это, Госавтоинспекция продолжает вести борьбу с лихачами. Так, на дорогах Гродненской области 11 ноября появятся дополнительные мобильные радары:

Гродно (улица Дубко);

Гродно (улица Поповича);

Гродно (улица Белуша);

Лида (проспект Победы);

дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Волковысском районе).

Naviny.by также сообщали, что Госавтоинспекция столицы каждый день выставляет радары.

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: