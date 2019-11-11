Видеофакт. Под Светлогорском произошло крупное ДТП — сразу несколько авто оказались в кюветах

Дорожно-транспортное происшествие с участием сразу нескольких автомобилей произошло в Светлогорском районе.

Видео с последствиями (что именно произошло на дороге пока не известно) аварии появилось в сети.

Отмечается, что пострадавших нет.

В преддверии длинных выходных Госавтоинспекция Гомельской области предупреждала водителей о том, что погодные условия не самые благоприятные для поездок: «Водителям стоит быть предельно сосредоточенными, избегать резких торможений, соблюдать боковой интервал, дистанцию и скоростной режим».