Видеофакт. Под Светлогорском произошло крупное ДТП — сразу несколько авто оказались в кюветах

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Дорожно-транспортное происшествие с участием сразу нескольких автомобилей произошло в Светлогорском районе.


ГАИ вновь приготовила автомобилистам «сюрпризы»

Видео с последствиями (что именно произошло на дороге пока не известно) аварии появилось в сети.

Отмечается, что пострадавших нет.

В преддверии длинных выходных Госавтоинспекция Гомельской области предупреждала водителей о том, что погодные условия не самые благоприятные для поездок: «Водителям стоит быть предельно сосредоточенными, избегать резких торможений, соблюдать боковой интервал, дистанцию и скоростной режим».

 

 
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Тэги: ДТП Город: Светлогорск

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