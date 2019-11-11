Под Петриковом пьяный бесправник едва не угробил 10-летнюю дочь

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадала десятилетняя девочка, случилось поздно ночью девятого ноября.

Как сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, 34-летний водитель «Фольксваген-Транзита» на 223-м километре дороги граница России — Гомель — Кобрин не справился с управлением и вылетел в кювет, где после удара о дерево микроавтобус опрокинулся.


Видеофакт. Под Светлогорском произошло крупное ДТП — сразу несколько авто оказались в кюветах

«В результате ДТП ехавшая на переднем пассажирском сиденье 10-летняя дочь водителя (без детского удерживающего устройства и не пристегнутая ремнем безопасности) получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована», — сообщила Чемоданова.

По данным милиции, в парах выдыхаемого водителем воздуха зафиксировано 1,18 промилле алкоголя. Также сообщается, что ранее он был лишен прав.

Петриковским РОСК по этому факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК. Водитель задержан. Санкции данной статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.
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Тэги: ДТП пьянство за рулем дети детский травматизм Город: Петриков

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