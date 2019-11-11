Неделя на бирже началась с роста доллара

Новая неделя на Белорусской валютно-фондовой бирже началась с роста американской валюты.

Так, доллар добавляет 0,0060 пункта и торгуется на уровне 2,0494 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты падают утром в понедельник, 11 ноября:

евро на 0,0031 пункта — 2,2605 белорусского рубля;

российский рубль на 0,0034 пункта — 3,2078 белорусского рубля за 100 российских.

Аналитики финансового рынка считают, что сегодня существует влияние внешней среды на внутренний валютный рынок.