Неделя на бирже началась с роста доллара

/ Экономика
Просмотров: 260

Новая неделя на Белорусской валютно-фондовой бирже началась с роста американской валюты.

Так, доллар добавляет 0,0060 пункта и торгуется на уровне 2,0494 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты падают утром в понедельник, 11 ноября:

  • евро на 0,0031 пункта — 2,2605 белорусского рубля;
  • российский рубль на 0,0034 пункта — 3,2078 белорусского рубля за 100 российских.

Аналитики финансового рынка считают, что сегодня существует влияние внешней среды на внутренний валютный рынок.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера