Экоактивисты парализовали работу берлинского аэропорта

Работа берлинского аэропорта Тегель была сильно затруднена из-за акции, которую проводили экологические активисты.

Как сообщается, в связи с демонстрацией полицейские проводили проверку на подъездах к воздушной гавани, из-за чего образовались пробки.

Отмечается, что некоторым пассажирам пришлось перелезать через установленные у дороги заграждения и идти часть пути пешком, чтобы успеть на рейс, пишет DW . Проверка проходила также на входе в аэропорт и внутри его зданий.

Полиция проверяла наличие билетов и тех, у кого их собой не было, просила уехать обратно. Из-за пробок был перекрыт подъезд к аэропорту с внтуригородского автобана. Образовались очереди на посадку на рейсы. В то же время на времени отправки и прибытия самолетов действия активистов и полиции никак не отразились.

По договоренности с руководством аэропорта правоохранители предоставили протестующим свободу действий и сопроводили их к выходу, когда те около 13^30 по местному времени добровольно завершили акцию.

Примерно через полтора часа движение транспорта нормализовалось, но полиция продолжила выборочные проверки.