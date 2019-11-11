Кроме конфет Пугачева привезла в Москву картошку и сало от Лукашенко

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Стало известно еще о нескольких подарках, которые Алла Пугачева привезла из Минска.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщили в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ, певица сообщила, что привезла из белорусской столицы, где у нее прошел большой концерт, картошку, сало и конфеты.

Отмечается, что Примадонне подарили три мешка отборного картофеля.


Концерт в Минске дорого обошелся Пугачевой

А вот сама Пугачева подарками для близких не запаслась: «Да когда мне там было подарки покупать?».

Она пообещала, что еще вернется в Беларусь, потому что там живут «удивительные, светлые, доброжелательные люди».

Ранее сообщалось, что из-за своего визита в ОАЭ на концерте не было Александра Лукашенко. Многими ожидалось, что на шоу глава белорусского государства, в сентябре наградивший певицу орденом Дружбы, вручит награду на сцене.

А пока глава Администрации президента Наталья Кочанова вручила Пугачевой специальные конфеты, которые Лукашенко дарит исключительно первым лицам.

Напомним, 30 декабря сообщалось, что во время своих визитов в Москву Лукашенко преподнес Путину новогодние подарки: сало и четыре мешка картошки разных сортов для приготовления различных блюд.
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Тэги: сало картофель Персона: Алла Пугачева

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