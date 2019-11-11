Кроме конфет Пугачева привезла в Москву картошку и сало от Лукашенко
Стало известно еще о нескольких подарках, которые Алла Пугачева привезла из Минска.
Как сообщили в программе «Ты не поверишь!» на канале
Отмечается, что Примадонне подарили три мешка отборного картофеля.
А вот сама Пугачева подарками для близких не запаслась: «Да когда мне там было подарки покупать?».
Она пообещала, что еще вернется в Беларусь, потому что там живут «удивительные, светлые, доброжелательные люди».
Ранее сообщалось, что из-за своего визита в ОАЭ на концерте не было Александра Лукашенко. Многими ожидалось, что на шоу глава белорусского государства, в сентябре наградивший певицу орденом Дружбы, вручит награду на сцене.
А пока глава Администрации президента Наталья Кочанова вручила Пугачевой специальные конфеты, которые Лукашенко дарит исключительно первым лицам.
Напомним, 30 декабря сообщалось, что во время своих визитов в Москву Лукашенко преподнес Путину новогодние подарки: сало и четыре мешка картошки разных сортов для приготовления различных блюд.