Приезжие гастролеры похищали деньги с банковских карт интернет-продавцов

Правоохранительные органы задержали на съемной квартире в Витебске представителей преступной группы, которые обманным путем похищали деньги со счетов продавцов товаров в интернете.

Злоумышленники представлялись индивидуальными предпринимателями. С продавцами в интернете связывался член группировки и интересовался покупкой товара для своего интернет-магазина. Затем он предлагал оплатить товар с помощью банковского перевода, а потом лично приехать за покупкой или прислать курьера.

Чтобы подтвердить операцию перевода денежной суммы, у собеседника спрашивали идентификационный номер паспорта и коды, которые приходили на телефон. С помощью полученной таким образом информации он получал доступ к интернет-банкингу жертвы и похищал средства с карт-счета банковской карты, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

Из аудиозаписи можно узнать, как злоумышленники ведут разговор:

В преступную группу входили лица от 15 до 37 лет. В поле зрения правоохранительных органов они попали после серии хищений с банковских карт, произошедших почти во всех регионах Беларуси.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РБ (хищение путём использования компьютерной техники) по четырем фактам хищений в Витебской области.

Однако правоохранители полагают, что в реальности потерпевших от деятельности злоумышленников гораздо больше. Только в Минске с заявлениями об аналогичном хищении денежных средств с карт-счетов обратились около полусотни граждан.