Появились жуткие кадры последствий ДТП такси и фуры

Водитель такси получил серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.

По информации региональной Госавтоинспекции, накануне поздно вечером 22-летний водитель автомобиля такси «Рено» недалеко от деревни Чемеры (Слонимский район) на дороге Р-99 вылетел на встречку, где попал под фуру «Вольво», за рулем которой находился 58-летний россиянин.

С травмой живота, перелом плечевой кости, ребер и многочисленными ссадинами таксист был доставлен в райбольницу.

Ранее сегодня сообщалось, что в Светлогорском районе произошло массовое ДТП.