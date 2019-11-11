Появились жуткие кадры последствий ДТП такси и фуры

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Водитель такси получил серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.


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По информации региональной Госавтоинспекции, накануне поздно вечером 22-летний водитель автомобиля такси «Рено» недалеко от деревни Чемеры (Слонимский район) на дороге Р-99 вылетел на встречку, где попал под фуру «Вольво», за рулем которой находился 58-летний россиянин.

С травмой живота, перелом плечевой кости, ребер и многочисленными ссадинами таксист был доставлен в райбольницу.

Ранее сегодня сообщалось, что в Светлогорском районе произошло массовое ДТП.
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Тэги: ДТП такси Город: Слоним

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