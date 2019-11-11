Верховный суд рассмотрит апелляцию «смертника» Виктора Павлова

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Верховный суд Беларуси 12 ноября рассмотрит апелляционную жалобу осужденного к смертной казни Виктора Павлова.

Заседание начнется в 09:30.

30 июля Витебский областной суд признал Павлова виновным в убийстве двух женщин в деревне Присушино (ч. 2 ст. 139 УК) и приговорил к смертной казни.

В ходе суда прокурор Виталий Сузанский обратил внимание, что убийство было совершено лицом, уже ранее совершавшим убийство, а это отягчающий фактор. Гособвинитель запросил для Павлова высшую меру наказания — расстрел.

Пятидесятилетний Виктор Павлов пришел в дом к сестрам-пенсионеркам 30 декабря и сильно их побил. Через несколько дней нашли тела женщин. Обвинитель посчитал вину мужчины доказанной. Его действия квалифицировали как «особо опасный рецидив преступления».

В свою очередь, адвокат Павлова убеждала судебную коллегию, что убийство произошло в результате ссоры и было спровоцировано одной из пенсионерок, которая якобы оскорбляла обвиняемого, так как имела претензии к качеству построенного им сарая. По мнению защитника, цели убивать женщин обвиняемый не имел: он пришел купить вина, которым торговали женщины.

Павлов стал вторым, кому вынесли смертный приговор с начала 2019 года. 9 января этого года Могилевский областной суд приговорил к смерти жителя Бобруйска Александра Осиповича, признанного виновным в двойном убийстве при отягчающих обстоятельствах.
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Тэги: смертная казнь Персона: Виктор Павлов Верховный суд

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