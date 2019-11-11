В Беларуси могут увеличить плату за утилизацию полимерных отходов

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В Беларуси предлагают увеличить для юрлиц плату за сбор пластиковой посуды и полимерной упаковки. Вырученные средства будут направлены на финансирование мероприятий для совершенствования системы сбора, обезвреживания и использования отходов.

Фото pixabay.com

Соответствующий проект постановления Совета министров вынесен на общественное обсуждение. Так, документом предусматривается увеличение платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов — полимерной упаковки и пластиковой посуды, — которую вносят производители и поставщики на банковский счет «Оператора вторичных материальных ресурсов», сообщает pravo.by.


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Разработчики проекта считают, что плата за утилизацию полимерных отходов и посуды из пластмасс является экономическим механизмом для сокращения необоснованного и чрезмерного потребление полимерной продукции, а также для стимуляции использования экологичных товаров.

Увеличение размера платы за утилизацию, согласно обоснованию, направлено на поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки и ее замещение экологически безопасной упаковкой из стекла, бумаги или биоразлагаемой упаковкой, плата на которые не увеличивается.


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Помимо этого, предполагается, что повышение размеров платы будет стимулировать производителей и поставщиков использовать собственную систему сбора и переработки отходов. А это будет способствовать увеличению объемов использования полимерных отходов в качестве вторичного сырья и сокращать их захоронение.

Как отмечается в обосновании, стратегическая цель государственной политики в сфере обращения с отходами заключается в снижении объемов образования отходов и максимальном вовлечении отходов (не менее 40%) в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.

Замечания и предложения по проекту документа принимаются с 11 по 21 ноября в специальной теме на правовом форуме Беларуси, а также организатором общественного обсуждения — Министерством жилищно-коммунального хозяйства.

 

 
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Тэги: утилизация отходов борьба с пластиком

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