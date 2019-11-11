В Беларуси могут увеличить плату за утилизацию полимерных отходов
В Беларуси предлагают увеличить для юрлиц плату за сбор пластиковой посуды и полимерной упаковки. Вырученные средства будут направлены на финансирование мероприятий для совершенствования системы сбора, обезвреживания и использования отходов.
Соответствующий
Разработчики проекта считают, что плата за утилизацию полимерных отходов и посуды из пластмасс является экономическим механизмом для сокращения необоснованного и чрезмерного потребление полимерной продукции, а также для стимуляции использования экологичных товаров.
Увеличение размера платы за утилизацию, согласно обоснованию, направлено на поэтапное снижение использования полиэтиленовой упаковки и ее замещение экологически безопасной упаковкой из стекла, бумаги или биоразлагаемой упаковкой, плата на которые не увеличивается.
Помимо этого, предполагается, что повышение размеров платы будет стимулировать производителей и поставщиков использовать собственную систему сбора и переработки отходов. А это будет способствовать увеличению объемов использования полимерных отходов в качестве вторичного сырья и сокращать их захоронение.
Как отмечается в обосновании, стратегическая цель государственной политики в сфере обращения с отходами заключается в снижении объемов образования отходов и максимальном вовлечении отходов (не менее 40%) в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.
Замечания и предложения по проекту документа принимаются с 11 по 21 ноября в