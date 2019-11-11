Биржа: доллар укрепился, а евро упал

Торги на БВФБ в понедельник, 11 ноября завершились ростом американской валюты.

Так, доллар добавил 0,0061 пункта и завершил сессию на отметке — 2,0495 белорусского рубля.

Евро потерял 0,0034 пункта — 2,2602 белорусского рубля, а российский рубль 0,0039 пункта — 3,2073 белорусского рубля за 100 российских.

До конца этого года валютная корзина может подорожать на 2%, в будущем году — на 5%, предполагает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Соответственно, ожидает он, если кросс-курсы основных мировых валют не изменятся, то на такие же величины вырастет курс доллара и евро в 2019-2020 годах.

По мнению аналитика, к концу этого года официальный курс доллара может составить 2 рубля 10 копеек, к концу 2020 года — 2 рубля 20 копеек. Соответственно, евро, как прогнозирует эксперт, подорожает к концу этого года до 2 рублей 32 копеек, а к концу 2020-го — до 2 рублей 44 копеек.