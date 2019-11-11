В Беларуси пока сохранится теплая погода: местами до +17

На этой неделе в некоторых местах Беларуси ожидается до 17 градусов тепла. В целом, сохранится теплая погода с температурой воздуха на 4-8 градусов выше нормы.

Небольшое похолодание ожидается лишь в ночь с понедельника на вторник, сообщает Белгидромет.

12 ноября синоптики прогнозируют облачную погоду преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +6..+12°С.

13 ноября — облачно с прояснениями. По западу Беларуси местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью от +1°С по северо-востоку до +10°С по юго-западу страны, днем +9..+15°С, по югу до +17°С.

14 ноября также, погода облачная с прояснениями. В отдельных районах западной Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Ночью местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью от +4°С по востоку до +12°С по западу республики, максимальная днем +6..+13°С, местами до +15°С.

В целом, в прошедшие сутки в Беларуси держалась теплая погода со среднесуточной температурой +9..+13°С, что на 6-11°С выше климатической нормы, сообщают синоптики.