Власти решились на снос 150 домов напротив «Минск-Мира»

В Октябрьском районе Минска появится высокоплотная жилая застройка: количество квартир на этой территории увеличится вдвое.

Фото: Павел Добровольский, Naviny.by

Администрация Октябрьского района приглашает горожан принять участие в общественном обсуждении проекта, который предусматривает строительство высокоплотного жилья в районе ул. Аэродромная и ул. Жуковского. Там же будет снесено около 150 домов усадебной застройки, сообщает realt.by .

Проектируемая территория площадью 53 га делится на семь планировочных кварталов. При этом новая многоквартирная жилая застройка формируется на базе существующей усадебной путем сноса и превращения части местных улиц в обслуживающие проезды и пешеходные зоны.

Согласно плану, количество жителей вырастет с 5 тысяч до 7,7 тысячи, а количество квартир увеличится с 1803 до 3557. При этом из 154 жилых усадебных домов останется лишь 12.

Предлагается формирование общественного подцентра. Он будет состоять из многофункциональных комплексов с объектами административно-делового, культурно-просветительного, торгово-бытового, научно-образовательного, лечебно-оздоровительного, спортивного назначения и гараж-стоянками. Существующая на данной территории низкоплотная общественная, жилая малоэтажная и усадебная застройка подлежит сносу.

Также в этом районе планируется построить детский сад на 350 мест общеобразовательную школу на 1020 мест. А вот поликлинику строить не планируется.

Сквер на ул. Левкова останется нетронутым, а также появится еще 2 сквера в районе улиц Жуковского и Воронянского, с их последующим благоустройством и озеленением.

Ознакомиться с графическими и текстовыми материалами можно с 18 ноября по 2 декабря в холле администрации Октябрьского района на ул. Чкалова, 6. Презентация материалов проекта состоится в 17 часов 25 ноября.