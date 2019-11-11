Лукашенко поздравил Анджея Дуду с Национальным праздником независимости

11 ноября Александр Лукашенко поздравил президента Польши Анджея Дуду и граждан страны с Национальным праздником независимости.

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В поздравлении отмечается, что Беларусь заинтересована в расширении связей с Польшей по вопросам региональной и международной безопасности, а также в контексте дальнейшего развития прагматичного диалога с Евросоюзом, сообщает БелаПАН .

По информации посольства Беларуси в Польше, за 2018 год объем белорусско-польского товарооборота составил 2 млрд 551 млн долларов. Это на 128 млн долларов больше, чем в 2017 году.

В январе—июне 2019 года товарооборот составил 1287,2 млн долларов против 1297,6 млн за шесть месяцев 2018 года. Белорусский экспорт в Польшу составил 662,6 млн долларов (98,4% к первой половине 2018 года), импорт из Польши — 624,6 млн (100,1%). Положительное сальдо сложилось в 38 млн долларов (в январе—июне 2018 года — 49,6 млн).

Польша стала шестым внешнеэкономическим партнером Беларуси по объему торговли и пятым инвестором в ее экономику. Основные позиции белорусского экспорта в Польшу: нефтепродукты, сжиженный газ, металлопродукция, калийные и азотные удобрения, лесоматериалы, деревянные плиты, стекло и дубленая кожа.

Основные позиции импорта из Польши: фрукты, овощи, поликарбоновые кислоты, лекарства, аккумуляторы, полимеры, бумага, молоко и сливки, пульты и панели для электрической аппаратуры, металлоконструкции из черных металлов, изделия из пластмасс.

В Беларуси зарегистрировано более 330 предприятий с польским капиталом, из них более 200 — совместные предприятия.