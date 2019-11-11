Румынский музыкант Габриэль Кроитору сыграет в Минске на скрипке Гварнери

18 ноября в Белгосфилармонии впервые состоится концерт выдающегося скрипача Габриэля Кроитору в сопровождении известного пианиста оркестра румынского радио Михаила Хориа.

Оба музыканта являются исполнителями мирового уровня, их по праву считают ярчайшими представителями современной румынской школы музыкального искусства.

Скрипач Габриель Кроитору выступал с Лондонским королевским филармоническим оркестром, Камерным оркестром королевы Софии, Филармоническим оркестром Монте-Карло, Филармоническим оркестром Малаги, Государственным симфоническим оркестром города Салоники, симфоническим оркестром Севильи, Национальным оркестром Лиона, Симфоническим оркестром города Канны и многими другими.

Музыкант является профессором Национального музыкального университета в Бухаресте.

Михаил Хориа — один из самых известных румынских пианистов. Ему аплодировали на сольных концертах в Румынии, Италии, Англии, Бельгии, Франции, Германии, Ирландии и США, а также на выступлениях с известными оркестрами, такими как Topeka Symphony, Boston University Symphony, University of Illinois Symphony и другие. Джон Уильямс, Кит Локхарт и Максим Венгеров лишь некоторые из дирижеров, с оркестрами которых он выступал.

С 2008 года Габриэль Кроитору является единственным скрипачом, который имеет право играть на скрипке «Собор» работы Джузеппе Гварнери (1731 г.). Примечательно, что на этом же инструменте играл классик румынской музыки Джордже Энеску.

К слову, многим кажется, что самые дорогие скрипки в мире – изготовленные Антонио Страдивари. Но на самом деле дороже инструменты, созданные Джузеппе Гварнери дель Джезу. Этот мастер прожил всего 46 лет, до настоящего времени сохранилось около 50 его скрипок. Инструментов же Страдивари гораздо больше.

Концерт румынских музыкантов Габриэля Кроитору и Михаила Хориа состоится в рамках фестиваля «Белорусская музыкальная осень» при поддержке посольства Румынии в Беларуси, Национального радио Румынии, Национального музея им. Энеску.

Партнерами посольства в организации концерта выступают отель Renaissance Minsk и румынская фирма Aromatics S.A..

Цены на билеты — 6-8 рублей.