Инфляция за десять месяцев 2019 года составила 3,9%

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Индекс потребительских цен на товары и услуги в Беларуси в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем составил 100,5%, с декабрем 2018-го — 103,9%.

По сообщению Национального статистического комитета, цены на продовольственные товары в октябре по отношению к сентябрю выросли на 1% (с начала года — на 3,2%), на непродовольственные — на 0,3% (3,5%), на услуги — на 0,1% (5,8%). По отношению к октябрю прошлого года потребительские цены выросли на 5,3%.

Согласно официальному прогнозу Национального банка, в 2019 году инфляция не должна превысить 5%.

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на встрече с журналистами в августе заявил, что во второй половине этого года регулятор ожидает замедления инфляционных процессов. «Постепенно уходят проинфляционные факторы второй половины прошлого и начала текущего годов. Это ускоренный рост заработных плат, конъюнктурный шок на рынке продовольствия, повышение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке», — сказал он.


Каллаур: для ценовой и финансовой стабильности в 2020 году рисков нет

Как следствие, продолжил Каллаур, происходит замедление интенсивности инфляционных процессов: «Так, во втором квартале 2019 года квартальный темп прироста цен с исключением сезонности оценивается меньше 5%. В предыдущие три квартала он был выше целевого ориентира в 5%. Тенденция уменьшения проинфляционного влияния внешних факторов на внутренние цены сохранится и в среднесрочном периоде».

Глава Нацбанка предположил, что с учетом этого инфляция по итогам года будет «вблизи 5%».

В 2018 году потребительские цены увеличились на 5,6%.
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Тэги: инфляция индекс потребительских цен Персона: Павел Каллаур

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