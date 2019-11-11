Национальный аэропорт обслужил 428 тысяч пассажиров за октябрь

Число пассажиров в Национальном аэропорту в октябре 2019 года выросло на 10,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации пресс-службы аэропорта, в октябре текущего года в столичной воздушной гавани побывали 428 003 пассажира, а количество обслуженных самолето-вылетов составило 2392, что почти на 11% больше показателя прошлого года.

Всего за 10 месяцев 2019-го Национальный аэропорт обслужил 4 315 065 пассажиров (прирост составил 11,7 %) и 23 980 самолето-вылетов (прирост — 9,7 %).