Видеофакт. Украинец пытался незаконно провезти через Беларусь старинные ножи

Украинец планировал незаконно ввезти на территорию ЕАЭС старинное холодное оружие — швейцарский штык-нож и национальный нож непальских гуркхов. Гродненские таможенники задержали мужчину в пункте пропуска «Каменный Лог».

Путешественник, находившийся в рейсовом автобусе Клайпеда-Киев, для прохождения таможенного контроля выбрал «зеленый» коридор, тем самым подтвердив отсутствие товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако сотрудники таможенной службы обнаружили в его багаже два старинных ножа, сообщает пресс-служба Гродненской региональной таможни.

В металлических ножнах находился швейцарский штык-нож с длиной лезвия 30 см и металлической рукоятью с деревянными вставками. Согласно заключению экспертизы, штык-нож к винтовкам и карабинам системы Шмидта-Рубина, изготовленный заводским способом в 1918—1945 гг., является холодным оружием колюще-режущего действия, а также представляет культурную ценность.

Второй нож — «Кукри», — национальный нож непальских гуркхов, изготовленный в 1917 году в Индии. Кукри относится к антикварному холодному оружию и также является культурной ценностью.

Согласно закону, за совершение такого правонарушения судом применяется специальная конфискация незаконно перемещаемого оружия.

Холодное оружие входит в перечень товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС и подлежащих обязательному декларированию. Провозить такие вещи можно лишь при наличии разрешительного документа.