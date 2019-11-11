Подозреваемого в убийстве бывшей студентки доцента СПбГУ отправили в СИЗО

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве 24‐летней выпускницы вуза и своей сожительницы Анастасии Ещенко.

По сообщению объединенной пресс‐служба судов Петербурга, следствие подавало ходатайство об аресте доцента, защита при этом настаивала на домашнем аресте, называя «негуманным» содержание преподавателя «на тюремной баланде». Прокуратура выступила против, так как квартира Соколова — это место преступления, где идут следственные действия.

«Мы любили друг друга очень сильно и планировали, что поженимся. Но в последнее время стало происходить что‐то странное, при упоминании моих детей она стала беситься», — сказал Соколов про Ещенко.

Он утверждает, что в день убийства встретил девушку с цветами и шампанским, но когда упомянул своих детей, столкнулся с «потоком агрессии в свой адрес».

«Девушка, которая казалась мне идеальным созданием, превратилась в чудовище из страшной сказки», — уточнил Соколов.

Кандидата исторических наук Олега Соколова задержали 9 ноября по подозрению в убийстве сожительницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как из воды возле набережной реки Мойки достали 63-летнего мужчину с двумя женскими руками в рюкзаке.

«По рекомендации защиты Соколов оформил явку с повинной. Он признался, что убил девушку, рассказал об обстоятельствах совершения преступления. В то же время защита будет отрабатывать версию самооговора», — сообщил адвокат Александр Почуев.