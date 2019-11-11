«Вечерний Минск» не опубликовал предвыборную программу лидера ОГП

Предвыборная программа председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова не была опубликована в государственной газете «Вечерний Минск».

Николай Козлов — по центру

Как сообщил БелаПАН Козлов, в редакции сослались на статью 47 Избирательного кодекса. Она предусматривает запрет на распространение материалов, возбуждающих «социальную вражду». ОГП запросила официальный ответ от издания.

«Получается, что если ты критикуешь милицию, то возбуждаешь к ней ненависть, если критикуешь власть, то возбуждаешь ненависть к ней. Если я правильно понимаю, теперь нам остается только все хвалить. А когда хочешь сказать, что понимаешь, как живется людям, это сразу вызывает сопротивление властей», — сказал Козлов.

Он сообщил, что пока не определился, будет ли размещать программу в других государственных изданиях.

Политик выдвигается по Старовиленскому избирательному округу № 105 в Минске. В своей программе, опубликованной на сайте ОГП, Козлов выступает за сменяемость власти и честные выборы. Кроме того, в ней отмечено, что «25 лет действующая власть строила сильное и процветающее государство для народа, а в результате получилась нищая мафиозная криминальная страна, где роль народа свелась к тому, чтобы содержать в роскоши членов одной семьи и их приближенных».

1 ноября в эфир телеканала «Беларусь 3» не было выпущено выступление Козлова. «Все, что власть подвергает сомнению, все, что исполнителям кажется неприемлемым, они убирают вообще. На местах вредят независимым кандидатам, как только могут, они делают это изо всех сил. Не размещают предвыборные программы, снимают выступления, лишают регистрации кандидатов. Это вызвано тем, что власть чувствует, что люди не просто ей недовольны, а она им ненавистна», — считает кандидат.

Николай Козлов — подполковник запаса, бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам уголовного розыска. Во время парламентской кампании 2008 года стал свидетелем того, как члены одной из избирательных комиссий ночью тайком вбрасывали бюллетени в избирательные урны. После того как эти люди остались ненаказанными, в знак протеста ушел из милиции. Вступил в ОГП в 2012 году.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.