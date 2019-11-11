Ван дер Беллен и Курц не встретили Лукашенко в аэропорту Вены

У трапа самолета главу Беларуси встречали министр цифровизации и экономической политики Австрии Элизабет Удольф-Штробль, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, а также послы Беларуси и Австрии Елена Купчина и Алоизия Вёргеттер.

Фото: president.gov.by

«Из аэропорта Александр Лукашенко направился в Вену, где возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям. На церемонии также присутствовали члены официальной делегации Беларуси, представители общественности, а также послы стран СНГ в Австрии. Каждого из дипломатов глава государства приветствовал лично», — отмечается в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

Планируется, что 12 ноября в Вене в узком и расширенном составе пройдут переговоры Лукашенко с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Лидеры стран «обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, которое уже находится на достаточно высоком уровне». «В центре внимания будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате Восточного партнерства, тематика охраны окружающей среды», — отмечает пресс-служба Лукашенко.

Состоятся также переговоры с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой.

Лукашенко в формате рабочего ужина проведет встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии, бывшим канцлером Себастьяном Курцем.

Одновременно в Вене будет проходить австрийско-белорусский бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги двух стран, «включая представителей крупного бизнеса».

Планируется, что во время визита будет подписан ряд двусторонних документов и бизнес-соглашений «о развитии сотрудничества по различным направлениям».

Ранее пресс-служба канцелярии президента Австрии сообщила, что на переговорах в числе прочего будет иметь место критический диалог по проблемному вопросу прав человека.