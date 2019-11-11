За Лукашенко и против Путина. Украинцев опросили о политических пристрастиях

Аудиторией исследования группы «Рейтинг» стали 3000 граждан Украины от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Фото: president.gov.by

Согласно результатам опроса, украинцы среди лидеров других стран лучше всего относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко: 66% положительно и 15% — отрицательно.

К канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно — 17%. К президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 48%, отрицательно — 9%. К президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 39%, отрицательно — 17%. К премьер-министру Британии Борису Джонсону положительно относятся 33%, отрицательно — 11%. К президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30%, отрицательно — 42%.

Хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путину: 71% — отрицательно, 15% — положительно.

На юге и востоке несколько лучше относятся к лидерам Беларуси, Турции и России, на западе — Польши, Канады и США.

В возрастном разрезе Александр Лукашенко пользуется заметно большим уровнем поддержки среди самых старших. Макрон, Джонсон и Трамп имеют больше сторонников среди представителей младших возрастов.