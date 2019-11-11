Социал-демократы пожаловались в прокуратуру на нарушения при формировании участковых избиркомов

Заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Алексей Сигаев обратился в прокуратуру Минска с просьбой проверить информацию о нарушениях при формировании участковых избиркомов.

Сигаев пояснил БелаПАН, что 8 октября в суде Советского района столицы рассматривалась жалоба на невключение в состав участковых избирательных комиссий 32 членов БСДП (Грамада). В ходе слушаний участникам процесса был представлен ряд документов, среди которых выписка из протокола заседания Минской городской организации Белорусской социально-спортивной партии. Согласно ему, в состав комиссии участка № 554 избирательного округа № 106 был выдвинут член БССП Тимофей Заянчковский, однако по решению администрации Советского района в состав комиссии от БССП была включена Ольга Хасиева.

В заявлении Сигаев отмечает, что в соответствии со статьей 35 Избирательного кодекса партии могут выдвигать в состав участковых комиссий только по одному представителю. «Получается, что в состав комиссии включили не того человека, которого выдвигали от партии», — сказал Сигаев.

Он просит провести проверку, связанную с подлогом документов в администрации Советского района, определить причастных и возбудить в их отношении уголовное дело.

Кроме того, Сигаев направил заявление в прокуратуру Минска для проверки законности решения администрации Советского района о формировании участковых избирательных комиссий. В частности, в комиссию на участке № 518 была выдвинута от граждан путем подачи заявления Екатерина Бугаева.

«На том же суде мы получили список подписантов, в нем было 11 человек. Я увидел, что среди них есть подписи двух граждан, которые проживают на территории 519-го участка. Согласно статье 35 Избирательного кодекса заявление о выдвижении должно быть подписано не менее чем 10 гражданами, проживающими на территории участка. Но получается, что есть подписи только девяти человек», — пояснил Сигаев.

Общее количество представителей оппозиционных партий в участковых избирательных комиссиях в ходе нынешней парламентской кампании составило 21, или 0,033% общего состава членов УИК, что в два-три раза меньше, чем на парламентских выборах 2008, 2012 и 2016 годов.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.