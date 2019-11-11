Глава Минска проведет прямую линию 16 ноября
Прямые телефонные линии с участием председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака и руководства районных администраций пройдут 16 ноября.
По сообщению пресс-службы Минского городского исполнительного комитета, Сивак ответит на вопросы горожан с 9 до 12 часов по телефону +37517-222-44-44.
В районных администрациях представители руководства примут звонки от граждан по следующим номерам телефонов:
- Администрация Центрального района — 306-42-93;
- Администрация Фрунзенского района — 216-81-74;
- Администрация Заводского района — 389-26-09;
- Администрация Ленинского района — 223-56-22;
- Администрация Московского района — 200-11-01;
- Администрация Октябрьского района — 220-58-32;
- Администрация Партизанского района — 285-36-16;
- Администрация Первомайского района — 357-05-14;
- Администрация Советского района — 292-80-82;