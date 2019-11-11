Минобразования заявляет о многочисленных нарушениях законодательства в МИУ

Комиссия Министерства образования по проведению подтверждения государственной аккредитации выявило многочисленные нарушения законодательства об образовании при проверке Минского инновационного университета.

Об этом говорится в комментарии, размещенном 11 ноября на сайте образовательного ведомства в ответ на забастовку студентов вуза.

Плановое подтверждение госаккредитации проводилось в Минском инновационном университете в 2019 году. В результате были выявлены «многочисленные нарушения законодательства об образовании», отмечается в комментарии. В частности, «срок получения высшего образования в заочной (дистанционной) форме не соответствует требованиям образовательных стандартов; есть нарушения в организации учебного процесса и текущей аттестации студентов и слушателей; ряд структурных подразделений вуза не соответствует установленным требованиям; количество выданных свидетельств о повышении квалификации превышает количество слушателей, освоивших образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, по ряду предметов отсутствуют учебные программы».

Кроме того, в комментарии подчеркивается, что комиссии по проведению подтверждения государственной аккредитации не предоставили возможность провести комплексные контрольные работы у студентов заочной (дистанционной) формы обучения. Поэтому комиссия рекомендовала Департаменту контроля качества образования подтвердить аккредитацию Минского инновационного университета на соответствие заявленному виду — профильный университет, по двум специальностям высшего образования I ступени и по восьми специальностям ІІ ступени, но отказать в подтверждении госаккредитации по пяти специальностям высшего образования I ступени и трем специальностям переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование.

Ректор МИУ ознакомлен с заключением об итогах проведения подтверждения госаккредитации 6 ноября 2019 года, подчеркнули в министерстве.

Минобразования предлагает университету два пути выхода из ситуации. Первый — устранить все замечания комиссии и обратиться с заявлением в Департамент контроля качества образования для проведения повторной аккредитации. Второй — закрыть специальности, которые были не аккредитованы, и уведомить об этом министерство. Кроме того, у университета есть право на апелляцию.

Студентам будет предоставлена возможность продолжить обучение в других вузах по учебным планам и программам МИУ.

«В этой связи действие руководства вуза по подстрекательству студентов к забастовкам, манипулированию общественным мнением нами рассматривается как попытка уйти от решения вопроса по существу, который находится в исключительной компетенции Минского инновационного университета», — заявляет Минобразования.

Утром 11 ноября в университете прошла инициированная студенческим самоуправлением забастовка против непродления аккредитации по пяти специальностям, на которых учится большинство студентов: «Программное обеспечение информационных технологий», «Экономика и управление на предприятии», «Правоведение», «Транспортная логистика», «Психология». В главном корпусе вуза собралось около 200 студентов с плакатами «Мы заслужили диплома», «МИУ не прошел аккредитацию или идеология не та?». Один из инициаторов акции Федор Богданов сообщил, что на этих специальностях учится 1.600 студентов. По его словам, если студентам обеспечат перевод в другие вузы, им придется сдавать большую академическую разницу. Богданов также отметил, что студенты специальностей, лишенных аккредитации, проверки комиссии прошли успешно.

Преподаватели вуза считают, что решение было принято по формальным основаниям.

Университет планирует 12 ноября подать апелляцию на решение Министерства образования о лишении аккредитации.

Минский инновационный университет — частное учреждение образования, прежнее название — Минский институт управления. Основан в 1991 году. В 2014 году был аккредитован как университет. В настоящее время в нем учится более полутора тысяч студентов.