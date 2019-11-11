Кандидата от ОГП Ольгу Белевцову сняли с выборов после анонимных доносов

Активистка выдвигалась по Заславскому избирательному округу № 77.

Ольга Белевцова — справа. Источник: Facebook.com / Беляўцова Вольга

На Белевцову в комиссию поступило четыре жалобы: о якобы несанкционированной встрече кандидата с избирателями в деревне Королев Стан и поселке Лесном, о неверно оформленных агитационных материалах и о том, что ее листовка была размещена «на объекте в виде пятиконечной звезды, расположенном на обочине дороги при въезде в воинскую часть 3310», то есть в неположенном по закону месте.

Председатель окружной избирательной комиссии Сергей Вашкевич прячет подписи противников Белевцовой

«Причина снятия с выборов — наша активная работа в округе, а формальная — анонимные заявления граждан, — сказала бывший кандидат в депутаты в комментарии Naviny.by. — Словить ни на чем не могли, поэтому стали фотографировать меня и доверенных лиц: как иду к машине или разговариваю с бабушкой. "Доносчики" прикладывали эти фото со спины и писали, что мы проводим несанкционированное мероприятие. Последний факс сегодня достали из-под полы без подписи, что компания, которая печатала агитационные материалы не числится в каком-то реестре».

Жалоба на встречу Белевцовой в агрогородке Лесной

Она уточнила, что одну из жалоб — по листовке на звезде — инициировал начальник ДК в/ч А.С. Догуревич.

Выборы в ПП НС пройдут 17 ноября.