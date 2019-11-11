Двое опытных инструкторов погибли под лавиной в Альпах

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В результате схождения лавины в Австрии погибли двое граждан Нидерландов, которые были опытными лыжными инструкторами.

По сообщению Dutchnews, еще один мужчина пострадал, ему удалось выжить.

Мужчины работали в компании, специализирующейся на приключенческих поездках и катались на лыжах. Погибшие были профессионалами с многолетним опытом в экстремальных видах спорта.

По данным австрийского пресс-бюро, гибель людей является первой в зимнем сезоне в Альпах.

Туристов искали три вертолета и 15 спасателей. За несколько часов они нашли тело одного из погибших.
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Тэги: Австрия Альпы гибель лыжников гибель туристов лавина

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