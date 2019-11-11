Двое опытных инструкторов погибли под лавиной в Альпах

В результате схождения лавины в Австрии погибли двое граждан Нидерландов, которые были опытными лыжными инструкторами.

По сообщению Dutchnews , еще один мужчина пострадал, ему удалось выжить.

Мужчины работали в компании, специализирующейся на приключенческих поездках и катались на лыжах. Погибшие были профессионалами с многолетним опытом в экстремальных видах спорта.

По данным австрийского пресс-бюро, гибель людей является первой в зимнем сезоне в Альпах.

Туристов искали три вертолета и 15 спасателей. За несколько часов они нашли тело одного из погибших.