Двое опытных инструкторов погибли под лавиной в Альпах
В результате схождения лавины в Австрии погибли двое граждан Нидерландов, которые были опытными лыжными инструкторами.
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Мужчины работали в компании, специализирующейся на приключенческих поездках и катались на лыжах. Погибшие были профессионалами с многолетним опытом в экстремальных видах спорта.
По данным австрийского пресс-бюро, гибель людей является первой в зимнем сезоне в Альпах.
Туристов искали три вертолета и 15 спасателей. За несколько часов они нашли тело одного из погибших.