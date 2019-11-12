Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления — объявлен оранжевый уровень опасности

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Во вторник, 12 ноября, погоду на территории республики определяет область повышенного атмосферного давления.

Фото pixabay.com

Как отмечают синоптики, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется.

Утром во многих районах сохранится туман (во многих районах они сохранятся до 9-11 часов). Видимость в туманах 100-500 м. В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен оранжевый уровень опасности.

Ветер юго-восточный от умеренного до порывистого. Максимально воздух прогреется в середине дня до +6..+12°C.

В столице утром сохранится туман. Ветер юго-восточный от умеренного до порывистого. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +2..+4°C;
  • днем +7..+9°C;
  • вечером +5..+7°C.

Белорусские спасатели советуют в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О рекомендациях Госавтоинспекции можно узнать здесь.
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Тэги: погода туман

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