Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления — объявлен оранжевый уровень опасности
Во вторник, 12 ноября, погоду на территории республики определяет область повышенного атмосферного давления.
Как отмечают синоптики, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется.
Утром во многих районах сохранится туман (во многих районах они сохранятся до 9-11 часов). Видимость в туманах 100-500 м. В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен оранжевый уровень опасности.
Ветер юго-восточный от умеренного до порывистого. Максимально воздух прогреется в середине дня до +6..+12°C.
В столице утром сохранится туман. Ветер юго-восточный от умеренного до порывистого. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +2..+4°C;
- днем +7..+9°C;
- вечером +5..+7°C.
Белорусские спасатели советуют в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.
О рекомендациях Госавтоинспекции можно узнать здесь.