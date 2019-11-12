В волковысской колонии произошел пожар — трое заключенных в больнице

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Три заключенных исправительной колонии №11 были спасены во время пожара.

По информации регионального управления МЧС, возгорание произошло в одном из цехов на производстве ИК.

Спасатели совместно с администрацией колонии из огня вынесены трое заключенных. В настоящее время они с отравлением продуктами горения и термическими ожогами госпитализированы.

Огнем в цеху были повреждены деревянные каркасы для мягких кресел, закопчены стены и потолок.

Всего на территории Беларуси за минувшие дежурные сутки произошло восемь пожаров, на которых были спасены четыре человека.

С начала года, по данным МЧС, было зарегистрировано 5360 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 5148), на которых погибло 378 человек (430).
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Тэги: пожар ИК №11 Город: Волковыск

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