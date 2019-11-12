Очередного оппозиционера сняли с выборов

Еще на одного оппозиционера-участника избирательной кампании по выборам в Палату представителей стало меньше.

Как сообщила БелаПАН пресс-секретарь ОГП Анна Красулина, член партии Ольга Белевцова решением избиркома 77-го Заславского избирательного округа лишена регистрации. По словам пресс-секретаря, в комиссию поступило три обращения от граждан.

«Два заявления касались собрания с избирателями в несогласованных местах. В первый раз Белевцова шла со встречи с двумя подругами к машине, их сфотографировали и сообщили, что они проводили встречу в неположенном месте. Во втором случае кандидат проводила встречу в помещении, и жители попросили решить вопрос с пешеходным переходом, который находился рядом со зданием. Они вышли показать, что там не так, их сфотографировали и представили как нарушение. Третье заявление было о том, что производитель листовки не зарегистрирован в реестре изготовителей и распространителей печатных изданий», — сказала Красулина.

Также 6 ноября Белевцовой было вынесено предупреждение за то, что она разместила на красной звезде возле военного городка Околица Минского района свой предвыборный плакат и сфотографировалась с ним.

«Она пришла из третьего сектора и в политике в первый раз. Ее команда вела работу очень аккуратно, ее задача была дойти до конца. Она ведет огромную работу в округе, и во многих городах у нее есть команды. Кроме того, она набрала и подготовила команду наблюдения, они закрывают весь округ», — отметила Красулина.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября (сегодня начинается досрочное голосование).