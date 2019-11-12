Мексика предоставила Моралесу политубежище
Экс-президент Боливии Эво Моралес, ушедший на днях в отставку, получил политическое убежище от правительства Мексики.
По словам уже бывшего главы государства, он принял предложение официального Мехико, но это «разрывает ему сердце».
Сегодня боливийские сенаторы проведут внеочередное заседание, на котором рассмотрят пути по выходу из политического кризиса. Ожидается, что в переходный период страну возглавит второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, пишет