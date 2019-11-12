Мексика предоставила Моралесу политубежище

/ Мир
Просмотров: 92

Экс-президент Боливии Эво Моралес, ушедший на днях в отставку, получил политическое убежище от правительства Мексики.

Фото pixabay.com

По словам уже бывшего главы государства, он принял предложение официального Мехико, но это «разрывает ему сердце».

Сегодня боливийские сенаторы проведут внеочередное заседание, на котором рассмотрят пути по выходу из политического кризиса. Ожидается, что в переходный период страну возглавит второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, пишет Euronews.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Боливия политубежище Персона: Эво Моралес

Другие материалы на эту тему:

Андрей Санников: хочу вернуться домой как можно скорее

Андрей Санников: хочу вернуться домой как можно скорее

Санников получил политубежище в Великобритании

Санников получил политубежище в Великобритании

Создатель футболок «Спасибо жителям Донбасса» ищет политубежища

Создатель футболок «Спасибо жителям Донбасса» ищет политубежища

Боливийцы проголосовали за «социализм 21 века»

Боливийцы проголосовали за «социализм 21 века»