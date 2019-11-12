Концерт Энрике Иглесиса в Минске не состоится?

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Долгожданный многими поклонниками испанского певца Энрике Иглесиаса концерт в Минске, скорее всего, не состоится.

Тур звезды поп-музыки All the hits Live начался 5 мая 2018 года в Риме. В декабре в мировом туре Иглесиаса значились, в том числе, Минск и Рига. Однако, похоже, фанатов певца ждет разочарование.

Дело в том, как пишет afisha.tut.by, что промоутерская компания ART BG, которая занималась организацией концертов в столицах Беларуси и Латвии, обанкротилась.

В «Минск-Арене» сообщили, что пока не заявляли об отмене концерта, а только приостановили продажу билетов. Окончательно о судьбе концерта объявят позже. Предположительно, вопрос должен решиться до 15 ноября.
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Тэги: отмена концерта Персона: Энрике Иглесиас Город: Минск

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