Назарбаев перехватывает инициативу у Лукашенко: встреча Зеленского и Путина может пройти в Казахстане
Первый президент Казахстана заявил, что предложил страну в качестве площадки для встречи тет-а-тет глав России и Украины.
По его словам, пишет
Он считает, что лидеры двух стран «должны проявить волю в решении вопроса, в первую очередь на востоке Украины».
Назарбаев подчеркнул, что Зеленский уже согласился на личную встречу с Путиным: «Не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не эти территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры. Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан».
18 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности переноса из Минска переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.
19 января на заявление Назарбаева отреагировал глава белорусского МИД Владимир Макей, который заявил, что Беларусь за лаврами миротворца не гонится в отличие от других.
18 февраля Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что люди в зоне конфликта гибнут до сих пор. Однако после того, как стартовали переговоры в белорусской столице, уже не в таких масштабах, как было сразу.
Впрочем, если будет принято решение перенести переговоры в другое место, Беларусь не будет возражать: «Мы особо не переживаем за то, что пошли эти разговоры. Это для меня не новость. Кто-то хочет Нобелевскую премию мира получить, кто-то еще чего-то хочет. Но хотеть не вредно, надо разумные предложения вносить, чтобы весь мир не смеялся».
Он также уверен, что вопрос о переносе переговоров в Казахстан не обсуждался на встрече Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева: «Я не то, что не верю, я знаю, что этот вопрос Трамп не поднимал. У кого-то чешутся руки обсудить этот вопрос и показаться миротворцем… Поэтому надо успокоиться и закрыть эту тему».