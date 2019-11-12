Назарбаев перехватывает инициативу у Лукашенко: встреча Зеленского и Путина может пройти в Казахстане

Первый президент Казахстана заявил, что предложил страну в качестве площадки для встречи тет-а-тет глав России и Украины.

По его словам, пишет Tengrinews.kz , «что произошло, то произошло. Вмешались внешние силы, внутренние силы. Я с первых дней пытаюсь как-то их [Зеленского и Путина] свести. (...) Сейчас [22 октября] я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. Они апеллируют на запад Украины, предлагают Америке, Европейскому союзу, Нормандской четверке собраться и так далее. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины, потому что решается только между двумя государствами, а не между всеми», — сказал Назарбаев сегодня на заседании Astana Club в Нур-Султане.

Он считает, что лидеры двух стран «должны проявить волю в решении вопроса, в первую очередь на востоке Украины».

Назарбаев подчеркнул, что Зеленский уже согласился на личную встречу с Путиным: «Не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не эти территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры. Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан».

18 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности переноса из Минска переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

19 января на заявление Назарбаева отреагировал глава белорусского МИД Владимир Макей, который заявил, что Беларусь за лаврами миротворца не гонится в отличие от других.

18 февраля Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что люди в зоне конфликта гибнут до сих пор. Однако после того, как стартовали переговоры в белорусской столице, уже не в таких масштабах, как было сразу.

Впрочем, если будет принято решение перенести переговоры в другое место, Беларусь не будет возражать: «Мы особо не переживаем за то, что пошли эти разговоры. Это для меня не новость. Кто-то хочет Нобелевскую премию мира получить, кто-то еще чего-то хочет. Но хотеть не вредно, надо разумные предложения вносить, чтобы весь мир не смеялся».

Он также уверен, что вопрос о переносе переговоров в Казахстан не обсуждался на встрече Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева: «Я не то, что не верю, я знаю, что этот вопрос Трамп не поднимал. У кого-то чешутся руки обсудить этот вопрос и показаться миротворцем… Поэтому надо успокоиться и закрыть эту тему».

