ГАИ приготовила новые «сюрпризы» для автомобилистов

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что установившаяся в последнее время погода является небезопасной для автомобилистов.

Речь идет о туманах, которые окутали Беларусь (в связи с неблагоприятным погодным явлением в стране объявлен оранжевый уровень опасности).

Как уже не раз писали Naviny.by, ГАИ распространила рекомендации, о которых можно узнать здесь.

Также экипажи дорожно-патрульной службы продолжат вести борьбу с нарушителями установленных на дорогах страны скоростных режимов.

Эта тема стала наиболее актуальной после публикации в сети ролика, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

По информации ГАИ Гродненской области, в дополнении к стационарным радарам появятся и мобильные, которые будут находиться в следующих местах:

Гродно (улица Суворова);

дорога Р-44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи (в Мостовском и Волковысском районах);

трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе);

дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Гродненском районе).

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: