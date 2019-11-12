Пропали отец и малолетний сын: возбуждено уголовное дело

Пропавшие в Гродно мужчина и малолетний ребенок до сих пор не найдены.

Несмотря на проведение поисковой операции, которую проводили волонтеры ПСО «Ангел», просто неравнодушные люди, родственники пропавших и милиция, достичь положительного результата не удалось.

В настоящее время СК открыл уголовное производство по факту безвестного исчезновения 44-летнего Витольда Якимчика и Михаэля Якимчика, которому 29 декабря должно исполниться шесть лет.