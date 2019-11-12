Под Борисовом товарняк протаранил «Форд»
Просмотров: 174
Дорожно-транспортное происшествие, о котором сегодня сообщает МВД, произошло в ночь на седьмое ноября.
По данным милиции, на перегоне между станциями Приямино и Новосады (Борисовский район) 40-летний житель районного центра на «Форд-Фиесте» пытался проскочить железнодорожные пути.
Намерения не удались (легковушка застряла в колее). От удара грузового поезда Орша — Минск «Форд» был опрокинут на крышу.
К счастью, в этот раз обошлось без трагедии.
Читайте также:
- Установлен водитель, который на «зебре» сбил подростка и скрылся
- Появились жуткие кадры последствий ДТП такси и фуры
- Под Петриковом пьяный бесправник едва не угробил 10-летнюю дочь
- Видеофакт. Под Светлогорском произошло крупное ДТП — сразу несколько авто оказались в кюветах
- В Шумилинском районе «Рено» сбил лося — водитель в больнице