Под Борисовом товарняк протаранил «Форд»

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Дорожно-транспортное происшествие, о котором сегодня сообщает МВД, произошло в ночь на седьмое ноября.

По данным милиции, на перегоне между станциями Приямино и Новосады (Борисовский район) 40-летний житель районного центра на «Форд-Фиесте» пытался проскочить железнодорожные пути.

Намерения не удались (легковушка застряла в колее). От удара грузового поезда Орша — Минск «Форд» был опрокинут на крышу.

К счастью, в этот раз обошлось без трагедии.

 

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Тэги: ДТП Город: Борисов

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