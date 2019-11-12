Меркель обговорила с Путиным встречу в «нормандском формате»

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В ходе телефонного разговора глава германского правительства Ангела Меркель обговорила с российским президентом Владимиром Путиным, возможную встречу в «нормандском формате».

Фото пресс-службы Кремля

Как сообщили в пресс-службе Кремля, беседа прошла «по инициативе германской стороны». Стороны договорились координировать усилия двух стран в «нормандской четверке». Кроме «украинского вопроса» поднимались также темы Сирии и Ливии.

Сегодня Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину провести встречу тет-а-тет на территории Казахстана.

В конце октября сообщалось, что Кремль недоволен Зеленским и не видит повода для проведения встречи в «нормандском формате».

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: Германия-Россия ситуация на юго-востоке Украины нормандский формат Персона: Ангела Меркель Владимир Путин

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