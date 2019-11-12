Главное концерт, а не конкуренция: ЦИК утвердил итоги выборов в Совет Республики

Центральная избирательная комиссия утвердила итоги выборов членов Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

Как заявила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина (на фото), «выборы прошли очень достойно».

«Выборы членов Совета Республики прошли в праздничной атмосфере, — сказала она. — Они не просто проходили в государственный праздник 7 ноября — традиционно эти мероприятия сопровождаются, скажем, такими праздничными мероприятиями, как концерт. В определенном плане они являются такими пафосными в хорошем смысле этого слова».

«Из тех, кто избран, 25% составляют женщины — 14 человек. Один член Совета Республики в настоящее время является депутатом Палаты представителей этого созыва — Валерий Гайдукевич. Есть люди, которые избираются повторно, но их немного. Совет Республики, конечно, еще не в полном составе — еще восемь членов может назначить глава государства. Но тем не менее его основная часть уже сформирована», — добавила Ермошина.

Представляя постановление об утверждении итогов выборов, секретарь ЦИК Елена Дмухайло заявила, что кампания прошла без нарушений законодательства.

7 ноября на безальтернативной основе депутатами районных и городских советов избрано 56 парламентариев — по восемь от шести областей и Минска. 11 членов верхней палаты парламента шестого созыва переизбраны в новый состав Совета Республики (в списке они выделены курсивом).