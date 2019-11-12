Девальвация белорусского рубля ускорится, — ЕАБР

Евразийский банк развития ожидает до конца текущего года постепенное ослабление белорусского рубля к основным валютам по мере уменьшения чистого предложения на внутреннем валютном рынке.

Как говорится в макроэкономическом обзоре по Беларуси, подготовленном дирекцией по аналитической работе ЕАБР, «такая тенденция сохранится и в среднесрочном периоде, что связано с необходимостью поддержания конкурентоспособности белорусских производителей в условиях более высокой инфляции в стране по сравнению со странами — основными торговыми партнерами».

Аналитики отмечают, что основные риски для курсовой динамики исходят из внешнего сектора.

«Существенное замедление мировой экономики с большой вероятностью приведет к снижению поступлений от экспорта белорусских товаров и, соответственно, предложения иностранной валюты внутри страны. В результате сформируется давление на курс национальной валюты», —поясняют экономисты.

По мнению ЕАБР, темпы девальвации белорусского рубля могут ускориться в случае отсутствия компенсации последствий для бюджета Беларуси от российского налогового маневра.

«Снижение долгосрочных темпов экономического роста Беларуси в 2020-2021 годах при неблагоприятном развитии событий приведет к расширению отрицательного дифференциала производительности внутри страны и за рубежом. В таких условиях сохранение конкурентоспособности белорусских товаров потребует большей поддержки за счет ценового фактора», — отмечается в обзоре.

Как сообщал БелаПАН, по оценкам Министерства финансов, в сравнении с нынешним годом потери доходов белорусского бюджета в 2020 году составят 1,9 млрд рублей.

Специалисты отмечали, что это, в том числе, связано с реализацией налогового маневра в Российской Федерации потери бюджета от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты составят 537,2 млн рублей (239,3 млн долларов).

При этом Минфин при формировании бюджета на 2020 год заложил среднегодовой курс российского рубля к доллару — 67,5 рубля, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару — 2,2447 рубля.

На 12 ноября официальный курс составляет 2,0495 рубля за доллар.