Белорус похищал крупные суммы денег со счетов иностранных банков

28-летний житель Гродно похищал деньги со счетов в иностранных банках. На них мужчина приобрел биткоины, автомобиль, недвижимость и открыл кафе. Правоохранители наложили арест на финансы и имущество обвиняемого на общую сумму более 730 000 евро.

В ходе следствия установлено, что после получения доступа к чужим банковским счетам мужчина переводил деньги на подконтрольные ему счета, зарегистрированные на подставных лиц, а затем обналичивал их. Подозреваемый также совершал покупки с использованием чужих реквизитов банковских платежных карт, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

На полученные незаконным способом деньги мужчина приобретал биткоины. На подконтрольных ему виртуальных кошельках обнаружено 94 BTC (биткоина). Помимо этого, обвиняемый приобрел автомобиль, а также вложил деньги в недвижимость и открыл собственный бизнес — кафе.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 212 (хищение с использованием компьютерной техники в особо крупном размере) УК РБ. Вину за содеянное житель Гродно признал в полном объеме.

На этапе предварительного следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а также согласился возместить ущерб. Он предоставил доступ к криптокошелькам для проведения операций по выводу биткоинов и наложения ареста на полученную сумму — более 630 тысяч евро в эквиваленте. Кроме того, наложен арест на другие денежные средства, имущество и недвижимость мужчины на общую сумму более 100 тысяч евро.

Фото пресс-службы СК РБ