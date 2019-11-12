Биржа: евро пошел вверх, доллар — вниз

/ Экономика
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Торги на БВФБ во вторник, 12 ноября, завершились ростом евро и падением доллара.


Каким будет курс доллара после выборов?

Так, евро добавил 0,0007 пункта — 2,2609 белорусского рубля.

Вырос и российский рубль. Плюс составил 0,0023 пункта — 3,2096 белорусского рубля за 100 российских.

А вот американская валюта хоть и совсем немного, но сегодня сдала позиции на 0,0001 пункта — 2,0494 белорусского рубля.

Ранее сообщалось, что Евразийский банк развития ожидает до конца текущего года постепенное ослабление белорусского рубля к основным валютам по мере уменьшения чистого предложения на внутреннем валютном рынке.
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Тэги: валюта

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